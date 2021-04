Médine : premier jour de Ramadan éprouvant pour la "Khan Familly"

Le mois de Ramadan a commencé pour la "Khan Familly" et à en croire les vidéos du grand Médine ... c'est pas facile.

par Team Mouv'

Alors que toutes les familles musulmanes célébraient hier le début du mois de Ramadan, Médine et sa "Khan Family" n'ont pas dérogé à la tradition . Sur ses réseaux, le grand d'la Tess s'est amusé à filmé ce premier jour de jeûne et son impact psychologique sur les membres de sa mif' et rassurez vous : ils sont toujours aussi fous !

Chacun sa technique

Entre ceux qui pensent déjà au menu du soir ( Iftar ) à 5h48 du matin ou le petit dernier qui craque à 15h pour un américain sauce mayonnaise et frites maison, le rappeur du Havre ne sait plus où donner de la tête . Du côté de Massoud c'est le déni total : il a carrément préféré dormir plutôt que de se réveiller tôt pour stocker des calories lors du Suhur ( repas juste avant l'aube pour se préparer physiquement au jeûne de la journée ) . "Réveille toi, sinon tu vas être ronchon toute la journée" prévient Médine, mais le tipeu préfère dormir . . . ah les jeunes ! Forcément ça donne des stories assez drôles, comme d'habitude avec la famille de Médine .

Cheez Nan assure le ravitaillement

En tous cas on a eu droit à une vidéo hier dans laquelle le rappeur nous présente leur tout premier repas de Ramadan en famille et visiblement, la cuisine est prise très au sérieux au sein de la Khan Family . "Y’a des zhommes pour qui le Ramadan sera plus éprouvant" s'amuse t - il sur Instagram :

Une famille en or

Les aventures de la Khan Family sont très suivies et récemment, Médine et Massoud ont même partagé l'écran dans le clip unique de Barbapapa. Dans ce petit clip fait maison et tourné en famille, la Khan Family et Grand Médine s'amusent avec les codes habituels des visuels de rap avec beaucoup d'humour .

L'arabian panther va probablement continuer de nous filmer les aventures de sa petite famille et nous les partager sur ses réseaux . En plus, le Ramadan dure un mois . Ça laisse encore beaucoup de possibilité péripéties pour la Khan Family . Mais la question qu'on se pose tous, c'est est - ce que Massoud va tenir ! ?

En tout cas bon mois de Ramadan à tous les musulmans et toutes les musulmanes .

