Médine : les chiffres de sa première semaine

Les chiffres de la première semaine d'exploitation de "Médine France" sont tombés.

par Team Mouv'

Le rappeur du Havre Médine nous a délivré son nouvel album Médine France le 13 mai 2022. La plume affûtée, toujours aussi engagé, Médine nous a offert un album en feat avec lui-même sur lequel on peut découvrir des morceaux comme Médine France, Perles d'Insta en feat avec ses haters ou encore Enfants du destin.

Médine a retourné Mouv'

D'ailleurs pour nous le présenter, Médine a pris le contrôle de Mouv' pour une spéciale Médine Mouv' à l'occasion de la sortie de ce nouvel album Médine France. Invité mardi 10 mai de Coffee Show et mercredi 11 mai de L'After, le rappeur du Havre avait carte blanche sur notre antenne et nos réseaux. Jeudi 12 mai, Médine était Mouv' Rap Club et un live aux cotés de Pascal Cefran puis nous a livré un live exclusif de son album accompagné par DJ First Mike aux platines :

D'ailleurs on vous a compilé les meilleurs moments de Médine et de sa famille pour leur venue dans nos locaux :

Une bonne première semaine d'exploitation

Dans la foulée de sa promo de folie, Médine a également annoncé une tournée partout en France, de quoi ravir sa fanbase.

Fanbase sur qui il a pu compter dès la sortie de son opus puisque Médine score pour sa première semaine d'exploitation de son projet. Il cumule 5975 équivalent ventes avec 4384 ventes en physique, 180 en téléchargement, 1411 en streaming :

Bravo Médine !