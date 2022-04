Médine et Cheez Nan renouvellent leurs vœux à Vegas sous la bénédiction d'Elvis

Le couple Médine et Cheez Nan s'est re-marié à Las Vegas en présence de leurs trois enfants.

À quelques semaines de la sortie de son nouvel album, Médine a décidé de s'octroyer quelques vacances outre-Atlantique et en a profité pour reprononcer le serment d'amour qui le lie à sa femme.

Une histoire qui dure

Médine et Karinale (a.k.a Cheez Nan) c'est une histoire qui dure, et ensemble, ils ont décidé de (re)célébrer leur union. C'est lors d'un voyage en famille à Los Angeles que les deux amoureux ont eu l'idée de renouveler leur vœux de mariage, 24 ans plus tard. Un évènement qui a eu lieu 400 km plus loin de L.A, à Las Vegas en compagnie d'une réplique du King, Elvis Presley.

Comme l'explique Karinale dans un post Instagram retraçant l'évènement : "Nous avions tenté de le faire dans notre bonne vieille mairie du Havre il y a 2 ans mais l'administration nous a ri au nez en nous disant qu'il fallait repasser 35 ans plus tard, qu'ici on ne renouvelait les vœux que pour les 50 ans de mariage civil". Cette fois ci le couple n'aura donc pas connu de difficulté à se "re-marier" et s'est offert un moment familiale mémorable.

Maintenant, comme le dit Cheez Nan, il reste une dernière étape : "Ps: qui dit wedding dit voyage de noces 😇🤗 hein @medine _ officiel ❤️❤️❤️❤️". Plus qu'à Médine de jouer...