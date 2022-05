Médine est chaud pour un feat avec le Rat Luciano

Invité de notre matinale Coffee Show, Médine a répondu à un fan sur la possibilité d'un feat avec le Rat Luciano.

par Team Mouv'

Du 10 au 13 mai, Médine retourne l'antenne Mouv', à l'occasion de la sortie de son nouvel album Médine France prévu ce vendredi 13 mai.

Bientôt un feat légendaire ?

Pour commencer cette folle semaine, Médine était l'invité de la matinale Coffee Show ce mardi 10 mai. Au programme : bons délires, actus sur l'album, mix spécial de First Mike... et questions de fans. Bryan de Rennes a eu la chance d'interagir directement avec son rappeur préféré qu'il considère comme "la plus belle plume du rap français" et il lui a demandé si il était chaud pour un feat avec le légendaire Le Rat Luciano, voici sa réponse :

"J'aime beaucoup ce que fait le Rat. J'aime beaucoup comme il se réadapte à la nouvelle époque. C'est pas un ancien qui a décidé de faire que la boom bap, comme dans les années 80. Il sait rapper sur les nouveaux battements. Donc c'est avec grand plaisir !"

Pour afficher ce contenu dailymotion, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J’autorise Gérer mes choix

Le Rat si tu nous lis !