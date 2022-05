Médine dévoile son 8ème album "Médine France" feat lui-même

Pointure du rap français, Médine lâche un nouveau projet à hauteur de nos espérances.

par Team Mouv'

Légende du rap français, oui n'ayons pas peur des mots, Médine qui nous régale depuis 2004 dévoile ce vendredi 13 mai son 8ème album qu'il est venu présenter pendant 3 jours de folie sur Mouv' : dans les émissions Coffee Show, l'After, Debattle et Médine Rap Club. Un projet marqué par sa grande fierté d'être français avec ses origines algériennes qui font sa force et sa richesse comme homme et comme rappeur.

La France au Rap Français

Moins de 2 ans après Grand Médine, le rappeur normand livre une galette incroyable de 14 titres avec une plume toujours aussi affutée, dont seul lui a le secret. Très fier de sa ville le Havre, il lui a notamment dédicacé un nouvel hymne : la puissance du Port du Havre. 44 minutes de haut standing, qui confirment (si besoin était) à quel point Médine est devenu un personnage incontournable du rap français et qu'il réussit à se réinventer à chaque projet.

Si vous voulez kiffer votre vendredi, on vous conseille fortement d'aller (re)mater notre live exclusif d'1H avec un Médine en grande forme. Un petit échauffement avant sa tournée partout en France.

Merci Médine pour ce projet, merci pour cette folle semaine sur Mouv' !