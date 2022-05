Médine annonce une tournée partout en France

Médine partira en tournée dès l'été prochain.

par Team Mouv'

Alors qu'il fera son retour dans le paysage rap français prochainement avec un nouvel album, Médine continue de faire plaisir en annonçant une tournée dans toute la France.

Seulement pour les convaincus

Annoncé récemment avec un premier extrait éponyme dévoilé et qui donne déjà le ton du projet, le 8ème album de Médine est plus que jamais attendu. Intitulé Médine France, celui-ci verra le jour le 13 mai prochain et les fans pourront retrouver le rappeur pour l'accompagner sur ses morceaux lors de plusieurs dates de concerts prévus partout en France.

En effet, pour marquer ce retour en grande pompe, celui qui se présentera seul (si ce n'est sur le morceau en feat avec ses haters) à travers ses 14 titres, a annoncé ce mardi 3 mai les dates de Médine France Tour, qui commencera par des scènes de festival dès le 4 juin prochain.

De Lille, à Bruxelles, en passant par Genève et jusqu'à Paris le 19 octobre, Médine prendra la route des salles pour régaler comme jamais ses fidèles convaincus.