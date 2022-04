Médine a réuni les pires vocaux qu'il reçoit sur Insta pour en faire un morceau

Les "perles d'insta" de Médine réunis sur un seul morceau.

par Team Mouv'

Signant son retour avec le morceau engagé Médine France le 23 mars dernier, Médine s'apprête à nous dévoiler prochainement son nouvel album, sans featuring. Enfin, c'est ce que l'on croyait.

Les perles d'Insta

Si tous les artistes ont (malheureusement) des haters qui ne trouvent rien d'autre à faire que d'envoyer des commentaires haineux, Médine lui, aime s'en moquer, leur répondre et même les afficher. Alors qu'il dévoilera le 13 mai prochain son 8ème album Médine France, duquel on a déjà eu un petit avant goût avec le morceau éponyme, le rappeur du Havre a dévoilé la tracklist le 29 mars dernier.

Et si tout le monde s'attendait à écouter 14 morceaux sans aucune collaboration, Médine a, en réalité, plus d'une corde à son arc puisqu'il proposera un morceau intitulé Perles d'Insta, sur lequel il posera aux côtés des pires vocaux qu'il reçoit sur ses réseaux sociaux.

En effet, celui qui a fait des commentaires de ses haters une série qu'il a lui même intitulé "perles d'Insta", s'en servira à bon escient en les rentabilisant dans un titre du même nom. C'est après avoir reçu un énième commentaire malvenu que le rappeur a révélé un court extrait de ce morceau dans sa story ce 6 avril, dans lequel on entend de véritables voix (évidemment modifiées), issues d'audios qu'il a reçu en privé "Quand j'vous ai dis qu'il n'y avait pas de feat sur mon prochain album, j'vous ai un peu menti... Je suis en feat avec mes trolls favoris, mes petites perles d'Insta qui me stalk au quotidien. Tous les vocaux sur ce titre sont de vrais audios. Merci mes trolly-trols de me rendre créatif pour le plaisir des convaincus."

Capture d'écran story Instgram de Médine

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un excellent moyen de "transformer la merde en or".