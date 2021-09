Mcfly & Carlito jugent le rap français avec Kaaris, Kanoé et Kalash Criminel

Les youtubeurs Mcfly & Carlito ont rencontré des légendes du rap pour juger le rap français.

par Team Mouv'

Mcfly et Carlito ont revisité à leur manière le format de GQ, qu'ils ont rebaptisé JQ, pour donner leur avis sur le rap français . . . mais non sans être encadrés par de réels connaisseurs : Kaaris, Kalash Criminel et Kanoé étaient au rendez - vous .

Si vous pensez que les deux youtubeurs ne sont absolument pas crédibles pour juger le travail des rappeurs français, vous n'avez pas complètement tort, et ils le reconnaissent eux - mêmes . Mais, avec beaucoup d'autodérision, Mcfly et Carlito ont décidé de répondre à l'invitation de JQ pour le faire, et ils ont bien maîtrisé l'exercice .

Alors que le duo donnait son avis sur plusieurs grands noms du rap français (Maes, Dosseh c'est non, Mcfly et Carlito sont plutôt branchés Bigflo & Oli) , un invité inattendu a fait son apparition : Kanoé, qui, bien qu'encensé par les deux amis, ne cache pas son mépris pour eux ( et c'est très drôle ) . L'adolescent est rapidement suivi de Kalash Criminel, qui pousse le jeu jusqu'à prétendre enlever sa cagoule dans un sketch hilarant .

Kaaris en feat . avec Mcfly et Carlito

Mais c'est surtout l'arrivée de Kaaris qui plie le game : alors que les youtubeurs, avec humour, clashent le rappeur, celui - ci entre en scène . Aux deux humoristes, alors, de continuer leur exercice avec la pression écrasante de Kaaris, dont le mutique charisme est à son comble .

Plus que ça, les trois célébrités se mettent à composer un son à partir d'une punchline sortie au hasard par Macfly :"nique ton père le marsouin", composé et chanté par Kaaris . . . une ode sur laquelle nous laissent les deux figures de l'internet français . Un succès pour tous les participants : la rencontre entre les deux univers de Youtube et du rap est hilarante .