Mcfly & Carlito font écouter “Au DD” à des bonnes soeurs

PNL résonne dans toute la France, jusque dans les couvents !

par Team Mouv'

Dans une nouvelle vidéo originale et hilarante, les deux amis Mcfly & Carlito sont allés rendre une visite aux soeurs de l’abbaye notre dame de Jouarre . Le principe de la vidéo est simple : ils font découvrir plusieurs vidéos Youtube aux bonnes soeurs qui nous livrent leurs premières impressions. Et quand les deux vidéastes ont l'idée de faire écouter Au DD de PNL aux 5 bonnes soeurs, ça devient carrément génial !

"J'adore le rap ! "

"On va vous faire découvrir un des plus beaux clip de Rap, d'un style très particulier ." explique Mcfly . "Vous excusez les gros mots ?" s'assure Carlito avant de lancer la vidéo . Et alors que les soeurs de l'abbaye de notre dame de Jouarre découvrent le rap d'Ademo et N . O . S, on réalise l'étendue de leur ouverture d'esprit :

Au DD, validé par le couvent !

"On va pas parler des paroles mais le clip est magistral, votre avis la dessus ?" demande Carlito . "En voyant cette vidéo j'ai été touchée par l'endroit où ils jouent . Je me suis dit, c'est le lieu de vie de tellement de jeunes ! Ces murs carrelés, en sous sol avec une lumière artificielle . . . Quelque chose d'étouffant . . . mais qui est quand même un lieu de vie . Et ça fait mal !__" explique Soeur Anne . "Ils transforment le sordide par l'esthétique de leurs chants" complète une autre bonne soeur, tout est dit !