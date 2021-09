MC Solaar : son deuxième album "Prose Combat" disponible en streaming

Le deuxième album de MC Solaar, "Prose Combat", est réédité et enfin disponible en streaming.

par Team Mouv'

Ce mois - ci, MC Solaar nous a fait l'honneur de nous en dire plus sur l'arrivée de ses trois premiers albums en streaming dans le mic' de Cefran pour Mouv' Rap Club . Le premier album Qui sème le vent récolte le tempo a cartonné en ventes physiques et le second Prose Combat risque de suivre le même chemin !

Le MC a "libéré" son album culte

Son deuxième album Prose Combat est sorti en 1994 et est enfin redisponible en CD, vinyle après des années de bataille avec son label Polydor ! Il est aussi présent au format digital pour profiter du flow de Solaar partout et attendre patiemment la sortie en décembre du troisième opus Paradisiaque .

Avec ce projet le MC a pris un tournant au niveau de l'écriture : plus dense et rebelle, il dénonce la société en rimes . Sans oublier les prods complètement innovantes : entre Nouveau Western, et le sample de Gainsbourg sur Obsolète, Solaar souffle un vent de fraicheur sur la scène française. Des sons mythiques à retrouver dès maintenant sur toutes les formes et plateformes !