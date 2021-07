Mc Solaar : son album réédité cartonne en physique

Longtemps indisponible, la discographie du légendaire MC Solaar est de retour en physique et en streaming !

par Team Mouv'

En 1991, MC Solaar dévoilait à la France son premier album studio intitulé Qui sème le vent récolte le tempo. 30 ans plus tard, après une longue période d'indisponibilité, le classique est de nouveau disponible en streaming, pour le plus grand plaisir des fans !

Des chiffres impressionnants !

Selon les chiffres communiqués par la SNEP et repérés par le média spécialisé Ventes Rap, MC Solaar n'a rien perdu de sa superbe . Depuis la remise en ligne de ses albums, Qui sème le vent récolte le tempo aurait cumulé plus de 5 820 équivalents ventes dont 5 410 exemplaires physiques. . . c'est très impressionnant !

De retour dans les charts

Récemment invité dans l'émission Boomerang diffusée sur France Inter, Solaar s'était livré sur sa belle et longue carrière et expliqué avoir développé et "semé une licence poétique". De Bouges de là en 1991 à AIWA en 2018, Solaar n'a plus rien a prouvé . Et en rediffusant ses albums, il vient une nouvelle fois de le démontrer .