MC Solaar : ses trois premiers albums cultes vont être réédités et diffusés en streaming

Les albums de MC Solaar seront enfin dispos après 20 ans.

Si MC Solaar n'a pas balancé d'album depuis Géopoétique paru en 2017, il fait son come back ce vendredi 25 juin . Big news ce matin pour les inconditionnels de rap old school : MC Solaar réédite ses trois premiers albums et son fameux morceau Bouge de là . Comme l'explique le communiqué de presse "C'est un évènement majeur que les amateurs de musique n'espéraient plus" .

Plus de 20 ans d'attente pour écouter ses albums

Le pionnier du rap FR a annoncé sur son Insta la sortie au compte goutte des ses trois premiers albums . Dès le 9 juillet on pourra écouter en streaming : Qui Sème le Vent récolte le Tempo paru en 1991 . Les deux autres, Prose Combat édité en 1994 et Paradisiaque en 1997, arriveront vers la fin de l'année . Ces projets anthologiques étaient jusque là INTROUVABLES depuis plus de 20 ans .

Si les fans de Solaar pleuraient, l'annonce va pouvoir sécher leurs larmes : on va enfin pouvoir réécouter ces classiques produits par Jimmy Jay et le groupe Cassius .

Autre surprise, dès aujourd'hui son single Bouge de là est dispo sur Youtube et les plateformes de streaming.

RDV le 9 juillet pour le retour de Qui Sème le Vent récolte le Tempo en CD, vinyle et bien sûr digital . Comme le souligne Universal Music France cette réédition offre à "la nouvelle génération" la possibilité "de les découvrir et les aimer" .

Enfin disponible sur les plateformes, le titre culte Bouge de là composé par Claude M'Barali et Jean François Delfour était le déclencheur de la vague rap en France dans les années 90. C'est ce single légendaire qui a propulsé la carrière de MC Solaar . Petite anecdote pour briller en after, ce son est en réalité un sample de The Message du groupe de funk Cymande .

Claude, de son vrai nom, a eu une influence magistrale sur le rap FR et sur ses successeurs comme Youssoupha . Ce dernier avait confié à C à vous être fan de lui : "Moi je me reconnaissais beaucoup en MC Solaar parce qu'il mélangeait tout : il mélangeait l'Afrique, la banlieue, les lettres, le rap, les références américaines__ . . ." Il expliquait même s'être inspiré de ses textes : Donc à partir de là j'ai commencé à écrire comme lui, mes premiers textes je lui ai carrément piqué . Je suis sur qu'aujourd'hui encore je lui dois de l'argent".

