MC Solaar : le clip "Les Temps changent" remastérisé et dispo sur Youtube

MC Solaar est de retour avec la rediffusion du clip de "Les temps changent", plein de nostalgie.

par Team Mouv'

MC Solaar vient de sortir la rediffusion d'un de ses titres phares, Les Temps Changent, disponible en clip sur youtube .

L'image est floue, l'instru et le flow du pur boombap, les paroles empreintes de nostalgie : avec Les Temps changent de MC Solaar, retour à la fin des années 1990 . . . de fait, la chanson a d'abord été enregistrée et diffusée en 1997, pour être de nouveau publiée, sur Youtube cette fois, le 19 novembre 2021 .

Les sons de MC Solaar vieillissent comme du bon vin

On retrouve le même clip qu'à l'époque : Solaar roule en voiture de nuit, et narre sa nostalgie des temps passés . Un comble, alors que le son est sorti il y a plus de vingt ans, mais c'est justement ce qui fait sa valeur : MC Solaar racontait déjà, alors, nos préoccupations actuelles .

Le rappeur de Caroline est en ce moment de nouveau sur le devant de la scène avec la célébration des trente ans de Qui Sème le vent récolte le tempo, sorti en 1991 . Toujours productif, Solaar continue les projets, mais certains de ses travaux passés sont désormais introuvables, et c'est pour le plus grand plaisir des fans que celui - ci en repartage avec nous .

Maniant un langage poétique et élevé, MC Solaar a su s'imposer sur la longueur, même si ses derniers projets datent de 2017 (Géopoétique) et 2018 (Aïwa). Restant un pilier de la scène rap française, il incarne le retour vers le boom - bap qui se dessine ces derniers temps, à l'image de la nostalgie de l'artiste .

Un clip qui fonctionne donc toujours aussi bien 24 ans après sa sortie . . . voire encore mieux, comme un bon vin qui prend de l'âge .