MC SOLAAR : "Laylow, j'suis tombé dedans et j'ai écouté toute la discographie"

Interrogé sur ses inspirations du moment, le rappeur né à Dakar a mentionné Drake, Soso Maness ou encore Laylow.

MC Solaar était l'invité de Mouv' Rap Club présenté par Pascal Cefran . À cette occasion le rappeur a révélé les artistes qui l'inspiraient au quotidien .

MC Solaar à la page

"Tu te nourris de quoi musicalement et textuellement pour produire du contenu encore maintenant après toutes ces années ?" à cette question le rappeur d'origine sénégalaise répond qu'il "ne peut pas se nourrir des choses d'avant". Ce dernier enchaîne et mentionne, dans un premier temps, le nom des deux rappeurs les plus en vogue du moment, Drake et Kanye West.

L'auteur de "Bouge de là" continue ensuite en énonçant le noms de deux marseillais Soprano et Soso Maness . Si le premier peut paraitre évident, au vu de sa popularité nationale, le second commence déjà à être un peu plus pointu . Claude MC clôture le tour de ses inspirations actuelles par le rappeur toulousain Laylow, il avoue même "j'suis tombé dedans et j'ai écouté toute la discographie" . Bien que ces rappeurs soient connus du public rap MC Solaar prouve en mentionnant ces artistes qu'il est encore à la page et qu'il suit de près le paysage du rap français .

