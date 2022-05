Matt Houston s'excuse et s'explique suite à son tacle gratuit envers Diam's

Matt Houston revient sur ses récents propos à l'égard de Diam's.

Alors que Diam's sortait récemment du silence dans une longue interview pour Brut, réalisée à l'occasion de son documentaire, celle-ci s'est vu recevoir les foudres (gratuites) de Matt Houston qui l'a sévèrement taclée avant de revenir sur ses propos et de s'excuser.

"J'ai fauté et je m'en excuse"

Totalement absente médiatiquement depuis plusieurs années déjà, ces dernières semaines fut marquées par le retour de Diam's. En effet, l'ancienne rappeuse a décidé de se confier sur sa quête de la paix à travers un documentaire intitulé Salam, co-réalisé par Houda Benyamina et Anne Cissé. Disponible à la rentrée sur Brut, cette sortie s'est accompagnée d'une interview puissante et émouvante, publiée par le média ce 26 mai, dans laquelle Mélanie revient sur son passé et sa carrière. Si cette prise de parole aura suscité une vague d'émotion et d'amour envers Diam's, notamment de la part des fans mais aussi d'autres personnalités, certains en ont profité pour déverser leur haine gratuitement, dont Matt Houston.

Et pour preuve, visionnant l'interview, le chanteur a violemment attaqué Diam's, déclarant en légende d'une story Instagram "achète un plaid et va n * * uer ta mère nan mais". Des propos brutaux et qui seraient, selon certains, en rapport avec la religion de Diam's, ce à quoi l'artiste a déclaré quelque heures plus tard "Rohhh mais moi je parle d'un plaid pour qu'elle aille se reposer. Le truc où on fait la sieste dessous là, sur le canapé. V'la comment les gens pètent un câble de nos jours. Depuis quand moi j'ai un problème avec quelques religions que ce soit, vous mélangez tout de fou. C'est à elle que je m'adresse après avoir vu son interview, pas à une religion. Alalaaaaa dios mio les réseaux".

"Moi j'ai vu son interview elle m'a fatigué, et en plus je l'ai trouvé fatiguée donc c'est pour ça que j'ai parlé de plaid"....

Une réaction qui a naturellement choqué les internautes, accompagnée de premières explications bancales qui n'ont pas convaincu au point où l'artiste est monté en tendance sur Twitter mais pas pour les bonnes raisons. Finalement, l’interprète de R&B 2 Rue a tout de même eu la décence de présenter ses excuses sur ses réseaux sociaux, voyant les proportions que prenaient les événements "L'erreur est humaine... le plus dur dans la vie est de reconnaître ses tords. J'ai fauté, et je m'en excuse. Paix sur vous et sur Mélanie."