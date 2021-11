Maskey, Squeezie, Le Motif… parodient le rap des années 2000 dans “Offishal”

Squeezie, Maskey, Le Motif... remettent au goût du jour les hits des années 2000 avec leurs vidéos parodiques.

par Team Mouv'

Trois jours après avoir lancé le défi des meilleurs hits 2000, Squeezie balance les vidéos des deux équipes et donne le go du challenge .

Plus de 17 000 ventes en moins de 24h

Dans une vidéo parue le 11 novembre, Squeezie formait deux équipes, Ambiance Skandal ( Maskey, Le Motif, S2keyz et Toldya ) contre Trei Degete ( Myd, Krono et Squeezie ) , et lançait le défi de réaliser le meilleur hit des années 2000. Ce lundi 15 novembre, le youtubeur a publié sur sa chaine les deux clips des deux équipes permettant ainsi aux auditeurs d'élire leur candidat préféré .

Le clip d'Ambiance Skandal, Offishal, sera certainement celui qui parle le plus aux amateurs de rap car il reprend les codes de ce genre . En effet, Maskey, Le Motif, S2keyz et Toldya nous plonge dans les tubes funks/disco/hip - hop du début des années 2000 en caricaturant les effets de style de l'époque . Que ce soit les vêtements, les pas de danse ou encore les décors de boîte de nuit, tout y passe . Une parodie très bien exécutée qui a été visionnée plus de 2,5 millions de fois en moins de 24h .

De leur côté, les Trei Degete ont sorti une chanson exclusivement en roumain, Time Time, avec un clip complètement décalé qui mélange western et moyen - âge futuriste .

Chacun de ces morceaux est disponible sur YouTube mais pour élire le vainqueur, il faudra aller le site officiel dédié à la vente de ces hits ou aller chez LIDL et acheter le titre de votre choix à 4,90 euros . En moins de 24h, déjà plus de 17 000 disques ont été achetés sur le site . L'équipe qui aura vendu le plus de CDs sera évidemment désignée vainqueur et pour rappel, tous les profits seront reversés au Secours populaire .