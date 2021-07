Mantes-la-Jolie : le Mali remporte la Can des quartiers dans une ambiance de folie

La finale de la coupe d'Afrique des nations des quartiers s'est tenue ce dimanche soir à Mantes-la-Jolie.

Alors que la squadra azura s'est imposée à l'Euro 2020 ce dimanche 11 juillet face aux anglais à Wembley, la finale de la CAN des quartiers a fait vibrer les supporters français à Mantes - la - Jolie le même soir . Face à l'équipe de l'Algérie, c'est la sélection malienne qui s'est imposée et qui remporte le titre cette année !

Les "aigles" sont champions !

Alors que l'outsider algérien avait fait très fort en sortant l'équipe favorite du Sénégal en demi - finale, il se sont finalement inclinés au terme d'un match palpitant . Les joueurs maliens ont réussi à marquer deux buts dans le première mi - temps et n'ont pas faibli lors de la seconde période . Le match se terminera sur un score final de 3 - 1 en faveur du Mali . Le Parisien note néanmoins que les algériens méritent le titre de champions des tribunes, grâce à un Kop blindé de supporters valeureux !

Le football de la passion

La dernière édition de la CAN de Mantes - la - Jolie avait vu s'imposer l'équipe du Congo ( en 2019 ) . "On a fait un match plein avec beaucoup de détermination", analyse Adama Coulibaly ( buteur malien ) dans les colonnes du Parisien. Côté algérien, l'entraîneur salue le mérite des maliens balle au pied : "Ils étaient plus expérimentés que nous . Nos joueurs sont beaucoup plus jeunes, mais ils sont l’avenir de l’équipe d’Algérie à Mantes ( . . . ) On finit troisième la première fois, on est deuxième cette fois - ci . La prochaine fois, la coupe est pour nous !" assure l'entraîneur des Fennecs . C'est bien noté, rendez - vous en 2022 !