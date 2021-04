Mamène Lorenzo annonce la date de son retour

Lorenzo est bientôt de retour, et il vient d'annoncer la bonne nouvelle.

par Team Mouv'

Lorenzo est resté silencieux pendant une longue période, mais il est prochainement de retour, pour le plaisir de ses fans . Sur ses réseaux, Lolo a annoncé l'arrivée de son prochain freestyle . Il faudra quand même patienter jusqu'au vendredi 7 mai : "nouvo freestyle le 7 mai".

Sur son post, on a quelques indices concernant ce retour . On voit Lorenzo à côté de son vélo ( peut - être un accessoire du clip? ) et une photo avec des cartes Pokémon de collection . A part ça, on en sait pas plus sur le contenu de ce freestyle . Il pourrait s'agir en tout cas d'une première étape qui marque le retour aux affaires de Mamène Lorenzo .

Lorenzo le retour

Ce retour de Lorenzo se fait 1 an et demi après la sortie de son deuxième album Sex in the city, dévoilé en août 2019 . Durant l'année du confinement, Lolo s'est fait plutôt discret, avec un nouveau clip dévoilé en juillet 2020, Fonsdé toute la night. Mais depuis, rien du tout . L'artiste a même fait une très longue pause sur les réseaux, sans trop donner de nouvelles entre septembre 2020 et février 2021 .