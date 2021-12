Mafia K'1 Fry : le clip classique de "Pour Ceux" a rendu fou Jay-Z

Quand Romain Gavras raconte une anecdote assez dingue sur Jay-Z et le clip de "Pour ceux".

par Team Mouv'

Sorti en 2003 pour annoncer l'album collectif de la Mafia K'1 Fry, le clip de Pour Ceux a changé le visage du rap français à jamais. 18 ans plus tard, Romain Gavras est revenu sur cette vidéo classique qui a été validée jusqu'aux Etats-Unis.

Un clip classique qui dépasse les frontières

En effet, Télérama a consacré un reportage sur l'histoire du clip en France et une partie a été dédiée au rap français, forcément le réalisateur de Kourtrajmé était obligé de parler d'un de ses premiers chefs d'œuvre : Pour Ceux. Anecdote amusante , Jay-Z qui l'a rencontré lui a dit qu'un clip français l'avait rendu fou et c'était celui de la Mafia K'1 Fry, sans savoir que c'était Romain aux manettes :

"*La première fois que j'ai rencontré Jay-Z, après on a commencé à avoir une vraie relation, j'ai fait un clip pour eux, tout ça... Il me dit ouais, tu viens de France, y'a ce clip qui est dingue, que j'avais vu à l'époque et tout ça. Et genre il me montre sur Youtube le clip de Pour Ceux. Je lui dis mais mec, c'est nous qui l'avons fait. Il me dit : mec, tu te rends pas compte, à l'époque, on devenait fous sur ce clip*"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ce clip n'a donc pas seulement rendu fou des millions de français... même l'un des plus grands rappeurs de l'histoire l'a validé et ça c'est la classe.