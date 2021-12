Maes x ZKR : un incendie sur le tournage de leur clip

Un incendie se déclare sur le tournage du prochain clip entre Maes et ZKR.

par Team Mouv'

Alors que Maes a signé son grand retour avec Réelle Vie 3.0 et a comptabilisé 21 390 ventes en première semaine, le rappeur du 93 fait parler de lui, en ce jeudi 9 décembre, à cause d'un évènement impressionnant arrivé lors du tournage d'un clip.

Pour l'instant aucune victime n'a été déclarée

Ce mercredi 8 décembre plusieurs médias ont teasé la sortie d'un nouveau clip entre Maes et ZKR. Il s'agira de la première collaboration entre le rappeur de Sevran et celui de Roubaix.

Les deux rappeurs ont donc été aperçus chez Maes dans le quartier des Beaudottes à Sevran en train de tourner le visuel du morceau qui s'intitulerait Kalenji. Et ce tournage semble avoir un peu dérapé. En effet, sur les images qui sont sorties, on aperçoit un van, deux classes G en feu et des pompiers qui interviennent pour stopper l'incendie. Pour l'instant, aucune victime n'a été déplorée et on espère que cela restera ainsi.

Une bonne nouvelle qui permet de relativiser sur cet évènement, de patienter tranquillement avant la sortie du clip en question et de connaitre quelle est la cause de cet incendie.