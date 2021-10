Maes prévient : "Le professeur va bientôt redonner des cours"

Maes continue de teaser l'arrivée de son prochain projet.

par Team Mouv'

Le nouveau projet de Maes arrivera prochainement, et le rappeur de Sevran l'a annoncé plusieurs fois . Début septembre il disait : "On arrive sur vous comme" accompagné du hashtag "Réelvie3 . 0". Après ses deux premiers albums solos, Pure et Les derniers salopards, Maes sortira donc le troisième volume de sa mixtape Réelle Vie, avant un nouvel album studio .

Maes veut donner des cours

Dans sa story Instagram, Maes prévient tout le monde qu'il est de retour, et que cela sera très sérieux : "Le professeur va bientôt redonner des cours" . De quoi nous hyper pour de bon, alors que son précédent album Les derniers salopards est sorti en janvier 2020 .

La story Instagram de Maes