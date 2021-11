Maes lâche la tracklist de "Réelle Vie 3.0" avec Booba, Zed, Tiakola...

Maes vient de dévoiler la tracklist de son prochain projet.

Après une rentrée assez calme niveau rap français, les mois de novembre et décembre s'annoncent complètement fous avec des énormes sorties : Orelsan, Ninho, Niska, Maes... pour ne citer qu'eux.

C'est d'ailleurs le rappeur de Sevran qui nous intéresse, lui qui tease depuis plusieurs jours son nouveau projet intitulé Réelle Vie 3.0 avec une série d'épisodes sur sa vie. On connaissait la date, le titre et la cover, maintenant on découvre avec une certaine excitation la tracklist et surtout les énormes feats : Booba, Zed, Oboy, Tiakola et YNS ! Avouez que le casting fait rêver !

Très sollicité dans le rap français, Maes a notamment featé avec Booba, Hornet La Frappe, Larry, Leto... en 2021 et dernièrement c'est sa collab avec Ziak "le drilleur" dont tout le monde parle, qui a fait beaucoup de bruit et secoué les auditeurs.

Ce nouveau projet marque un tournant pour le rappeur de Sevran, qui se sait attendu, car il est devenu l'un des pilliers du game ces dernières années. Rendez-vous le 26 novembre !