Maes : "je sors encore trois projets et je disparais"

Dans une nouvelle interview pour GQ, Maes s'est confié sur son avenir dans la musique.

par Team Mouv'

Après 3 albums, Maes pourrait dire adieu à ses fans . C'est en tout cas ce qu'il a suggéré dans une interview pour GQ, à l'occasion de l'inauguration du city - stade de Paul Pogba à Roissy - en - Brie . Tandis que son nouvel album est toujours en cours de construction, et qu'il n'est pas tout à fait terminé, l'auteur des Derniers Salopards ( 2020 ) a déjà une idée précise sur la fin de sa carrière .

Maes arrêtera avant ses 30 ans

Maes est très lucide sur ce qu'il souhaite pour son avenir . Et dans cette interview fleuve, il explique qu'il envisage déjà son futur loin des strass et paillettes . "Je sors encore trois projets et je disparais . Je ferai plus d’interviews, je serai plus là . Je le dis dans mon prochain album, d’ailleurs . Ce sera avant mes 30 ans . "

Il poursuit en expliquant qu'il avait déjà commencé à préparer sa sortie du rap, avant même l'arrivée du COVID, et que la crise lui a permis de réfléchir davantage sur la question . Il ajoute : "Dans mon quotidien, je n'ai jamais trop été dans le m’as - tu - vu, dépenser de l’argent à tout va… Tu vois ? Je me suis marié très jeune, j’ai eu un enfant jeune…"

Une vie tournée vers l'immobilier

Loin de son quotidien de star du rap français, Maes se voit dans une vie plus stable, avec un pied dans le secteur de l'immobilier : "Dans dix ou quinze ans, mon objectif c’est d’être propriétaire de vingt - cinq appartements, quelques franchises, etc . J’aime bien l’immobilier donc j’essaie de me concentrer là - dessus [ . . . ] je suis très bien entouré, j’ai beaucoup d’oncles, de pères de mes amis qui s’y connaissent, qui m’apprennent les ficelles du métier et surtout qui veulent me voir réussir, puisqu’ils me connaissent depuis que je suis tout petit . "

En attendant ce changement de vie, un nouvel album est prévu pour prochainement, Maes a annoncé qu'il travaillait dessus après le succès de l'album Les Derniers Salopards .