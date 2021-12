Maes félicite Niska : "c'est toi qui as fait le meilleur projet"

Maes a complimenté Ninho pour sa réussite et les chiffres de ses ventes.

par Team Mouv'

Cet automne, on se demandait qui serait le plus fort entre Ninho et Maes, qui jouaient à s'envoyer des piques pour savoir lequel de leurs albums, dont les sorties étaient proches, serait le meilleur. Maes vient de répondre à la question : ce n'est ni l'un, ni l'autre, mais bien Niska qui est pour lui le plus méritant.

Maes a en effet pris la plume pour s'exprimer sur Instagram et féliciter Niska pour le succès de son dernier projet, la mixtape Le Monde est Méchant. En première semaine, le disque de Niska avait en effet réalisé un meilleur démarrage que celui de Maes (bien que celui-ci soit déjà très bien accueilli), avec 22 000 ventes contre 21 000 pour Maes.

Instagram de Maes - story adressée à Niska

Or, la mixtape de Niska vient d'être certifiée disque d'or un mois seulement après sa sortie, une performance que Maes a salué, écrivant en story : "C'est toi qui as fait le meilleur projet", un message adressé au charo. Loin des rivalités, l'artiste sait saluer les performances de ses concurrents et même les encourager, comme il l'avait déjà fait avec Ninho en lui envoyant de la force pour son projet.

Beaux projets, beaux joueurs : le game comme on l'aime, et on est sûrs que Niska appréciera.