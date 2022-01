Maes et Booba s’embrouillent pour les droits d’un morceau

Sur Instagram, Maes et Booba, les deux anciens alliés, se sont disputés via story interposées les droits d'un morceau sorti par Maes.

par Team Mouv'

Ce mercredi 19 janvier dans la matinée, Maes donnait rendez-vous à ses fans à 18h. À l’heure venue, le rappeur a balancé un morceau inédit intitulé Pablo, ce qui n’a visiblement pas plu à Booba pour des raisons de droits. Les deux rappeurs ont entamé un échange tendu via leur story Instagram respective.

Des droits d'auteur à l'origine de l'embrouille

Cela fait déjà plusieurs semaines que Maes s’est rendu à Dubaï. En effet, le rappeur serait impliqué dans des règlements de compte avec des groupes de Sevran.

Alors qu’il s’est séparé de ses managers (proches de Booba) mais aussi de son label Les derniers salopards suite à cette affaire, Maes a sorti hier soir sur YouTube un titre exclusif intitulé Pablo mais dont les droits appartiendraient à Booba selon ce dernier.

Les deux hommes qui se sont récemment unfollow ont donc débuté une conversation houleuse par story interposées après la sortie de ce morceau. En effet, suite à la diffusion de ce titre qui a d’ailleurs été supprimé quelques minutes plus tard, Maes a promis à son public de préparer quelque chose pour éviter que la situation ne se reproduise. Ce à quoi Booba a réagi, laissant entendre qu’il est lui-même à l’origine de la suppression du morceau. Le Duc a déclaré “@Maes _ packm fais pas l’gamin on va pas se chamailler pour ça! Tu me fais passer pour un voleur mais tu m’as donné le son c’est mon mien” avant d’expliquer qu’il possède les droits de ce morceau depuis que Maes les lui aurait cédés “@Maes _ packm y saute parce que c’est mon mien! C’est le pas autoriseeyyyyy mais si tu veux je post la version où on est deux elle tue”.

capture d'écran story Instagram de Booba

capture d'écran story Instagram de Booba

Le rappeur du 92 a justifié ses propos par des captures d'écran de conversations Whatsapp en rappelant à son ancien protégé que “donner c’est donner, reprendre c’est voler”.

Capture d'écran story Instagram de Booba

Suite à ces déclarations, Maes a également balancé d’autres captures d’écran pour le contredire et a finalement relayé un drive Google et un canal Télégram permettant d’écouter le morceau produit par Bersa Music sans restrictions et en demandant ironiquement à B2O de partager et de donner de la force "sans rancune".

Capture d'écran story Instagram de Maes

Capture d'écran story Instagram de Maes

Cette embrouille marque sans doute la fin d'une amitié pour les deux rappeurs que l'on pensait pourtant soudés. Finalement, le sang n'est visiblement plus le sang et les camps ont l'air d'avoir radicalement changé.