Maes envoie de la force à Ninho pour son projet : "c’est que du rap"

Maes envoie un message plein de soutien à son ami Ninho.

par Team Mouv'

C'est une fin d'année pleine de sorties qui s'annonce, avec la promesse de beaucoup de nouveaux projets de la part de nombreux artistes de la scène rap française . Parmi eux, Ninho et Maes, qui ont annoncé sortir leur album à peu près au même moment . Maes vient d'envoyer des encouragements à son compère à ce sujet .

Fausse rivalité, vraie amitié

Fin octobre, Ninho et Maes annonçaient plus ou moins au même moment la sortie de leur prochains albums : JEFE, de Ninho, sortira le 3 décembre et Réelle Vie 3, de Maes, le 26 novembre . Alors que les deux artistes sont en plein promo de leurs projets venir, ils s'étaient d'ailleurs amusé à se défier l'un l'autre, chacun prétendant que son album serait le meilleur . Une plaisanterie qui avait rapidement escaladé quand Le Duc avait décidé de s'en mêler, reprenant Ninho en lui disant "tu fais un peu trop le fou à mon goût" .

Maes - story instagram à l'attention de Ninho

Si, après la déclaration de Booba, ni Maes ni Ninho n'avaient répondu, laissant l'orage passer et provoquant même des excuses de B2O, le rappeur de Sevran vient d'envoyer un message plein de bonnes ondes à son collègue. Il déclare ainsi sur instagram, en faisant la promotion du projet du rappeur du Rec 118 : "force au frérot Ninho pour son projet, c'est que du rap". Un message simple, mais qui vient clarifier la situation et apaiser les potentielles tensions entre les deux artistes .

Un rappel que le rap est d'abord un jeu, et l'entraide y tient une importance considérable . A l'heure où chaque sortie est propice à être jugée et criblée de critiques, le message plein de légèreté de Maes fait du bien .