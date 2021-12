Maes entre sur scène à Dubaï sur "Pour Ceux" de la Mafia K'1 Fry

Maes connait ses classiques du rap français.

par Team Mouv'

Sorti en 2003, le clip ultime Pour Ceux de la Mafia K'1 Fry résonne encore dans toutes les têtes des fans de rap français qui se sont pris en pleine gueule ce classique intemporel de Rohff et toute sa clique.

Maes valide la Mafia K'1 Fry

D'ailleurs le clip fait parler de lui ces dernières heures, puisque Romain Gavras qui l'a réalisé, a raconté dans un reportage pour Télérama que Jay-Z l'avait validé de fou à l'époque. Oui ce morceau et ce visuel ont dépassé les frontières de la France. Bousillé de rap français quand il était petit, Maes vient d'ailleurs de faire son entrée sur ce titre mythique, lors de son show à Dubaï et le clin d'oeil est plus cool car c'est important de ne pas oublier ces morceaux qui ont construit l'histoire du rap français.

Pas sûr, que tous les fans présents (surement très jeunes) lors du concert de Maes connaissaient ce classique du rap français et c'était l'occasion parfaite pour leur faire découvrir.