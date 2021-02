Maes en concert virtuel pour le festival Keakr ce weekend

Vous avez bien lu. Vous pourrez retrouver Maes en concert virtuel ce samedi soir sur l'application Keakr !

par Team Mouv'

Depuis son apparition dans Hip Hop Symphonique 5, les concerts de Maes vous manquent, et c'est bien normal . Et si on vous disait qu'il était possible pour vous de retrouver le rappeur sevranais en concert virtuel pas plus tard que ce samedi 20 février via l'application Keakr ?

Un festival 100% digital

Keakr, vous connaissez déjà . C'est cette même application, très active dans le rap français, qui avait permis à des rappeurs de remporter leur place sur le remix de Grand Paris 2 de Médine en soumettant un couplet sur l'instru de leur choix . Et le résultat était assez ouf ! Aujourd'hui, c'est une toute nouvelle expérience qu'ils proposent puisqu'ils ont organisé un véritable festival en ligne tout au long du mois de février.

Cette semaine, c'est la semaine 3 de leur festival Le son est à nous et elle commencera à se clôturer le samedi avec un concert de Maes de 20h30 à 21h ! C'est Ange du média Rapunchline qui présente l'événement et qui sera rejoint ce jour là par Kader Diaby . L'événement promet ! En ces temps de pandémie, c'est toujours avec un immense bonheur qu'on accueille ce genre d'initiatives . Pour assister au concert, téléchargez directement l'app Keakr ou retrouvez toutes les infos sur leur site.

Et si l'annonce de ce concert à venir vous a donné envie de vous échauffer, pourquoi ne pas revoir la performance ultra touchante de Maes à Hip Hop Symphonique 5 ? Ça se passe juste ici :