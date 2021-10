Maes dévoile son enfance dans le premier épisode de "Réelle vie"

Pour "Réelle vie", Maes revient sur son enfance dans un clip cinématographique.

par Team Mouv'

Maes a enfin sorti le premier épisode très attendu de sa série Réelle vie__, et revient à l'occasion sur son enfance dans un court - métrage fort en émotions .

Douze belles minutes pendant lesquelles le cinéma vient se mêler à la musique : c'est ce que vient de nous offrir Maes, qui a sorti le premier épisode de sa série Réelle vie ce mercredi 27 octobre 2021 . Après les mixtapes du même nom, c'est maintenant un clip - court - métrage auquel nous avons eu droit, et la qualité est au rendez - vous .

Maes ou la vraie vie

Réalisée par Louis Lagayette, la série nous emmène en promenade dans la jeunesse du rappeur de Sevran, qui a grandi dans les quartiers . On y voit l'artiste enfant, en train d'effectuer des livraisons pour les voisins du quartier, et tenté de rejoindre un "grand" pour des activités illicites .

Entre cinéma et musique, on retrouve un petit Maes passionné par le rap, incarné par Walid Hocine et déjà dans les tourments de la vie . C'est d'ailleurs sans doute la double signification derrière le titre du projet de Maes : "Réelle vie", car il raconte sa vraie vie de manière autobiographique, mais aussi car il a été dès l'enfance confronté à "la vraie vie" .

Des images fortes et accompagnées d'un morceau éponyme du rappeur sevranais, et qui annoncent un projet énorme : une série sans doute entre autobiographie et autofiction, accompagnée de l'album que celui - ci nous a promis et qui doit être "le meilleur", selon ses propres mots .

Maes se révèle donc dans ces douze minutes très cinématographiques, mais révèle aussi l'ampleur de son talent, et confirme ainsi nos attentes quant à la sortie de son prochain album .