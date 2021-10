Maes : "avis au reste du monde… mon album sera le meilleur"

Maes continue de teaser son prochain album, et a annoncé qu'il serait "le meilleur".

par Team Mouv'

Maes continue de faire monter la pression : lâchant teasing après teasing, celui - ci a à présent annoncé que son album serait "le meilleur". De quoi faire frémir son public .

L'artiste du 93 vient d'obtenir son septième single de diamant, et il remet déjà le couvert . Après avoir annoncé en septembre la sortie d'un nouvel album, celui - ci a teasé sa sortie prochaine en annonçant qu'il était prêt à "93,27%", un petit clin d'oeil à sa ville, Sevran, dont le code postal est 93270 . Loin de laisser ses fans sans nouvelle, Maes avait ensuite annoncé que son album était "prêt à 99%", toujours sans donner d'autre détail .

Maes en plein ego - trip

Petite mise à jour ce lundi 25 octobre : le rappeur du 93 a mis sa bio Instagram à jour et prévient "Avis au reste du monde . . . mon album sera le meilleur". En plein égo - trip, Maes avait déjà annoncé "le professeur va bientôt redonner des cours". Chaud comme jamais, il semble que Maes nous prépare du très lourd, et est prêt à tout casser pour ce prochain projet .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Avec ce teasing de folie, qui dure sur la longueur, on attend Maes au rendez - vous pour son prochain album . Alors que Les Derniers Salopards fête bientôt ses deux ans, on a hâte de retrouver l'artiste, et on espère qu'il sera à la hauteur de nos attentes .

En attendant, on peut toujours patienter en écoutant en boucle Street, single de diamant depuis septembre .