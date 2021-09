Maes annonce son prochain projet en faisant de la boxe

Maes dévoile le nom de son troisième album, qui devrait sortir bientôt.

par Team Mouv'

Maes est sur le devant de la scène avec son dernier clip feat Hornet La Frappe intitulé Maison d'arrêt. Ses fans ne sont pas au bout de leur surprise avec une future collab' entre lui et B2O annoncée il y a peu et maintenant un nouvel projet !

Maes veut que du "réel"

Le rappeur de Sevran n'a pas pu se retenir d'annoncer sur son compte Snapchat le nom de son futur album ! Dans la story qui date du 1er septembre, on aperçoit Maes en train de donner des coups de boxe ultra vénères . En légende il est écrit "__On arrive sur vous comme" et ajoute en hashtag "Réelvie3 . 0".

Le futur projet va donc suivre la continuité des précédents EP signés sur le label LDS Production et s'appeler Réelle Vie 3 . 0 ! Après l'album Réelle vie sorti en 2017 et Réelle vie 2 . 0 en 2018, Maes revient sur le ring bientôt avec la suite . Vu comme il frappe sur le sac de boxe, le rappeur est bien décidé à tout détruire sur son passage avec son troisième EP !