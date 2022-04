Maes a-t-il voté pour Karim Benzema ?

Lors du premier tour des élections présidentielles, Maes aurait voté pour... Karim Benzema.

par Team Mouv'

Ce dimanche 10 avril, les Français votaient pour élire les deux candidats finalistes à l'élection présidentielle. Si beaucoup avaient leur candidat favori, certains ont décidé d'exprimer leur opinion d'une manière originale. Et à l'étonnement général, Benzema a apparemment recueilli quelques bulletins de vote... et pas de n'importe qui.

Le résultat est tombé hier soir : Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront les deux candidats au deuxième tour des présidentielles. Mais nombreux sont les Français à n'avoir soutenu ni l'un ni l'autre, d'autant que l'abstention est restée assez élevée, autour de 27%. Parmi ces 27%, on retrouve en vrac : les abstentionnistes, les votes blancs, et les bulletins comptés nuls... mais aussi des initiatives étonnantes.

Un vote qui vient du coeur

C'est le vote du coeur : il semblerait que, notamment, Maes ait choisi de ne pas voter pour un des douze candidats officiels mais pour... Karim Benzema. C'est en tout cas ce qu'ont compris les fans alors que le rappeur a posté en story une photo d'une enveloppe de vote qui laisse apercevoir un bulletin au nom du prodige du foot, postée sur l'Instagram du rappeur de Réelle Vie.

Alors, simple blague ou vote réel ? On ne saura sans doute jamais, mais en tout cas, Maes exprime le ressenti d'une grande partie des Français, qui délaissent les urnes et la politique.