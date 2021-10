Mac Tyer lâche son nouvel EP "Noir 3" feat Leto et Freeze Corleone

Dans le troisième opus de "Noir", Mac Tyer nous en met plein les yeux.

par Team Mouv'

Il nous avait averti en août, et l'heure est enfin venue : Mac Tyer est de retour. Le général du 93 a sorti son EP, et c'est pour le plus grand bonheur de nos oreilles . Retour sur le troisième opus de Noir, sombre et puissant .

Monsieur Socrate est de retour sur la scène rap, et, comme il l'a annoncé, il souhaite y "remettre de l'ordre". Après deux premiers projets réussis, Noir et Noir 2, l'artiste remet le couvert avec un troisième EP tout aussi fort . Sur le projet, on retrouve des artistes comme Msieur (Mauvais Temps) et Leto ( Nos Quartiers) , ainsi que Freeze Corleone, avec lequel il interprète Grammy .

La trilogie complétée en beauté

Figure phare du rap français, Mac Tyer a commencé en groupe avec Tandem pour ensuite se lancer en solo en 2005 . Depuis, il n'a jamais arrêté d'être productif, et particulièrement en 2021 . A la sortie de Noir 2 au début de l'année et l'EP Untouchable qu'il produit sur son label, il a déjà ajouté des feats avec Heuss l'Enfoiré et 4Keus .

Cet album est une nouvelle fois une œuvre d'introspection: on parcoure les pensées tortueuses du rappeur et son regard cynique sur la société . Ténébreux et obscur, avec des beats de qualité et un flow toujours aussi efficace, l'album vient compléter une trilogie impeccable .

Si Mac Tyer remet de l'ordre dans le rap, il fait aussi preuve d'une incroyable longévité, qui témoigne de sa capacité à suivre les époques . Intemporel, on a hâte de voir sa suite, et on savoure encore Noir 3 .