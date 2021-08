Mac Tyer l’annonce : "je vais remettre de l’ordre"

Mac Tyer est prêt pour retourner le game avec un nouvel EP "Noir 3".

par Team Mouv'

Mac Tyer sort de son silence et annonce sur les réseaux sociaux que son prochain EP Noir 3 arrive bientôt . Il affirme qu'il va “remettre de l’ordre” et revenir sur le devant de la scène rap . Le Général a parlé et on a hâte de découvrir le troisième opus !

Le Général est sur le front

Monsieur Socrate revient cet été et nous informe sur Twitter qu'il a bien travaillé sa plume pour Noir 3. La figure du rap français est confiante, ce projet sera lourd comme les précédents : "J'ai noir 1 et 2 que j ai sorti comme ça sans prévenir personne malgré la qualité des projets . Donc la je vous préviens pour le 3eme volume" . Le Général est prêt à tirer à balles réelles sur son futur EP et comme il le dit dans Pour les vrais : "dans le rap j'entends que de la m * rde, faut que je fasse du nettoyage" .

Cette année 2021 a été plus que productive pour le rappeur du 93 . Le Général a charbonné : entre la sortie de son dernier Ep Noir 2 et ses collabs avec Heuss l'Enfoiré et 4Keus et son autre EP Untouchable sorti en avril sur son label éponyme . Dans ce projet il a mis en lumière des talents comme son protégé d'Aubervilliers Remy, Ikiass et 2g . On se demande qui seront les invités sur le futur troisième opus de Mac Tyer !