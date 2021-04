Mac Tyer dévoile l'EP "Untouchable" avec le clip bre-som "Mine d'or" feat Rémy

Mac Tyer et Rémy nous proposent une collab 100% "Untouchable" dans le clip "Mine d'or".

par Team Mouv'

Une génération complète sépare Mac Tyer et Rémy. Pourtant dans le clip de Mine d'or, les deux rappeurs d'Aubervilliers rappent comme si ils s'étaient toujours connus . Pour clipper ce morceau sombre et ténébreux, ils ont choisi le décor froid des quartiers mal aimés . Mine d'or est extrait de l'EP Untouchable de Mac Tyer sorti le 9 avril . Sur ce projet, le Général s'est entouré de ses frères d'armes d'Untouchable, son label .

Un EP en équipe

Sur l'EP Untouchable, on retrouve donc Mac Tyer et Rémy mais aussi Ikyass et 2G, tous deux signés sur le label . Avec ce premier visuel de feu, le Général Mac Tyer et "Rémynem" ont voulu ouvrir les hostilités et lancer le projet sorti le même jour que le clip :

Réminem au refrain

Dans le visuel de Mine d'or, on retrouve un Rémy très en forme qui se permet même un petit refrain chanté très réussi et original. Avec le Général, la fusion est parfaite et les deux rappeurs enchaînent punchline sur punchline et nous emmènent avec eux dans leur maraude nocturne . Comme souvent avec ces deux artistes, la thématique est sombre : la rue, le crime et les risques nécessaires à la réussite. Le tout sur une instru vibrante et bien breu - som, signée Prof366or .

Récemment, Mac Tyer rendait hommage à la jeunesse avec le clip Enfant du Binks.