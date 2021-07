Luv Resval balance un nouvel extrait très sombre

Luv Resval dévoile un son drill sur Instagram.

Luv Resval a atteint les sommets des charts avec son album Étoile noire . Composé de 19 titres dont des featurings avec Josman, Alkpote, Savage Toddy, Lujipeka, le jeune rappeur a mis tout le monde d'accord, aussi bien les professionnels de la musique que les internautes . Mais il n'a pas l'air de se reposer sur ses lauriers, un nouvel extrait d'un morceau est apparu sur Twitter .

Un extrait bien sombre

Le rappeur concocte pour ses fans un petit cadeau . Pas de doute, si l'on regarde la légende de son post Instagram : " [ EN . 2 . 0 ] 🎁🔑". Aurait - il un EP en préparation ? Si on ne peut pas le savoir pour l'instant, on a qu'une envie, écouter le titre en entier . Le morceau s'appelleAinsi soit - il_et les lyrics se composent de termes comme "os", "boyaux", "salaud" ._. . En gros, Luv mâche pas ses mots . Sur cette instru drill, le protégé d'Alkpote s'imprègne du même univers bresom que l'ogre . En quelques secondes Luv débite de nombreuses réf' de Jules Verne à Raiponce .

Même avec 12 812 exemplaires de son premier album vendus en première semaine, Luv Skywalker veut toucher le ciel et montrer ce qu'il sait faire . Le jeune rappeur de 22 ans peut compter sur sa fanbase bien établie . Elle a l'air de valider ces quelques secondes intenses avec toujours le même mot qui revient en commentaire "masterclass" .