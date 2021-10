Luv Resval régale dans son nouveau clip "Ezio Auditore"

Luv Resval a la main verte dans son nouveau clip "Ezio Auditore"

par Team Mouv'

Luv Resval s'ambiance au milieu des plantations dans son nouveau clip, Ezio Auditore, pour le plus grand plaisir de nos yeux et de nos oreilles .

Le jeune disciple d'Alkpote est définitivement devenu grand : Luv Resval nous propose une nouvelle série de titres, regroupés sous le nom mystérieux de "¥ Saison 2" . Après la sortie de Rocky_la semaine dernière, c'est Ezio Auditore_ qui est sorti ce mercredi 13 octobre .

Nouvelle saison pour ¥

Un son planant pour un clip planant : au milieu des plantations de cannabis, le chanteur s'enjaille en fumant sur un beat drill vibrant, filmé par Neeno . On y retrouve les habitudes petites références sales, mélangées à un univers rêveur et mafieux . Mélodieux et rythmé, entrecoupé de kick efficaces, Ezio Auditore, nommée après le personnage mythique d'Assassin's Creed, fait son effet .

C'est il y a quelques mois à peine que le jeune rappeur de l'Essonne a pris son envol avec un premier album, Etoile Noire__, qui a aussitôt su convaincre le public . Poulain d'Alkpote, Luv Resval a petit à petit affirmé sa propre identité musicale, jusqu'à nous délivrer des projets d'une qualité remarquable .

On a donc hâte de voir ce que le jeune artiste nous réserve : chaque projet sorti a pour l'instant été une réussite, et la voie semble grande ouverte pour son futur succès .