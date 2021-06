Luv Resval réalise un très gros démarrage avec son nouvel album

Luv Resval cartonne avec son album "Étoile noire (brise monde)".

par Team Mouv'

Considéré comme l'un des grands espoirs du rap français, Luv Resval a livré son premier véritable album solo vendredi dernier ( 4juin ) et les fans ont répondu plus que présent .

3 jours après la sortie du projet qui comprend 19 titres dont quelques très gros feats : Josman, Alkpote, Savage Toddy, Lujipeka. . . , les premiers chiffres ( la fameuse midweek ) sont tombés et le prodige de l'Essonne a fait très fort . En effet, en 3 jours il a écoulé 9 330 exemplaires ( équivalent ) ce qui le place parmi les meilleurs démarrages de l'année 2021 pas trop loin des poids lourds : SCH, Booba, Damso . . . Pour les détails on a donc Physique : 7468 ventes ! Digital : 39 ventes Streaming : 1823 ventes ( équivalent ) . Le plus impressionnant, c'est la part de physique au total, en 2021 pour un artiste de la nouvelle génération .

On attend maintenant les chiffres de la première semaine qui confirmeront sans doute ce très bon démarrage pour un rookie très talentueux .