Luv Resval partage un extrait d'un inédit aux sonorités pop

Luv Resval envoie un tout nouvel extrait sur ses réseaux sociaux.

par Team Mouv'

Luv Resval a été très productif en 2021 et semble démarrer 2022 sur les mêmes bases.

Luv se lance dans l'Hyperpop

Luv Resval a sorti son premier album solo, Etoile Noire, en juin 2021 mais n'a pas arrêté de se montrer actif depuis. En effet, depuis il a sorti 4 épisodes de la saison 2 de sa série de freestyle ¥, il a ajouté 7 morceaux à son dernier projet mi décembre et a collaboré avec Georgio sur le morceau Issue de secours. Une grande activité pour le rappeur du 91, qui ne semble pas prête de s'arrêter.

Ce mercredi 5 janvier, la veille de son anniversaire, Luv a partagé un nouvel extrait inédit en story Instagram. Un teasing dans lequel on peut entendre le protégé d'Alkapote s'essayer à ce que l'on appelle l'Hyperpop. Un sous-genre de la pop avec des notes beaucoup plus explosives et folles qui s'installe de plus en plus dans paysage rap français.

Pour l'instant aucune annonce n'a confirmée la sortie de ce morceau mais si il venait à voir le jour, Luv Resval deviendrait l'une des premières grosses têtes à populariser un style qui risque bien de faire parler de lui en 2022.