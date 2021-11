Luv Resval crache du feu dans son dernier clip "Katon"

Luv Resval dévoile l'épisode 4 de la 2ème saison de ¥ avec "Katon".

par Team Mouv'

C'est une année riche pour le jeune Luv Resval . Après avoir sorti son album Etoile Noire le 4 juin dernier, il a débuté, depuis début octobre, la saison 2 de sa série de freestyle ¥ .

Luv ne s'économise pas

Pour ce quatrième épisode, le poulain d'Alkpote a décidé de changer de registre par rapport aux deux précédents . En effet, les ¥2S II et III étaient des sons plus mélodieux, planants tandis qu'avec ¥2S IV, Luv revient à ses classiques . Sur une instru très rythmée, l'auteur de Tout s'en va s'amuse à enchainer flow rapide et kickage efficace et offre ainsi une musique beaucoup plus agressive que les deux précédentes .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Depuis la saison 1 des freestyles ¥, le jeune rappeur de l'Essonne a pris son envol, notamment en sortant un projet avec Alkapote et son tout premier album en juin dernier . Avec Katon, sorti ce mardi 17 novembre Luv Resval continue de faire étalage de son talent et de prouver qu'il sera l'une des figures phares du rap français dans les années à venir .