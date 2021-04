Luv Resval annonce un nouvel album avant l’été

A en croire Luv Resval, on aura du bon son à écouter pour cet été !

par Team Mouv'

Après avoir sorti en février le superbe clip de son titre Tout s'en va, Luv Resval vient de faire une annonce qui devrait réjouir sa communauté grandissante . En répondant à un fan qui s'impatientait d'entendre son premier album studio, l'artiste il a tout simplement confirmé l'arrivée imminente du projet.

Que demande le peuple ?

"Auront nous l'album pour l'été ? j'en suis à ce niveau d'espérance maintenant . . ." demandait l'impatient sur Twitter, "Non, vous l'aurez avant" promet le rappeur . Alors, elle est pas belle la vie ? L'été s'annonce bouillant .

Déjà bien en place

Le plus gros succès de Luv Resval est à ce jour sa collaboration avec Freeze Corleone sur le titre Crystal Lake sorti en 2019 . Le clip cumule plus de quatre millions de vues sur Youtube . En février de la même année, il avait dévoilé Luv Kills, un solide projet de 7 titres qui lui ont valu une réputation de kickeur affuté.

Avec l'annonce de son premier album solo avant l'été, sa communauté est plus mobilisée que jamais et tous s'attendent à un projet exceptionnel . Pour ce jeune rookie, l'heure de vérité approche, et on a tous très hâte ! Début avril son petit reuf, Savage Toddy, était présent à Mouv' Rap Club, invité par Céline, Pascal et Fif' .