Luv Resval annonce la réédition de son projet "Etoile Noire"

"Etoile Noire 2.0" sortira le 25 mars avec des nouveaux morceaux inédits.

par Team Mouv'

Plusieurs mois après la sortie de Étoile Noire (4 juin 2021), l'artiste annonce son retour avec la réédition du projet, logiquement intitulée Etoile Noire 2.0. C'est sur ses réseaux que Luv Resval a dévoilé une vidéo teaser qui annonce les différentes informations.

15 nouveaux titres

Ce nouvel opus verra le jour le 25 mars prochain, et comptera 15 nouveaux morceaux, qui viendront compléter les 19 du premier projet. Sur la tracklist, on aura le droit à des featurings très attendus avec les participations de Koba LaD, Dinos et Holly Evans.

Côté producteur, Luv Resval s'est entouré d'un casting de choc avec évidemment Kore, mais aussi Junior Alaprod, Twinsmatic, et Boudjimal X.

Côté promo, l'artiste signé chez AWA, a fait les choses bien en envoyant des sms à ses fans, sur lequel on peut lire : "Ainsi, le rayonnement ne tardera pas à naître. L'Etoile Noire a longtemps servi, hélas une mystérieuse brume l'entoure à présent. Un jour spécial, les 25 pierres alors rassemblées, les écrits tomberont." Un message qui en dit long, et qui rend impatient avant la sortie du projet.

