Lujipeka s'enjaille à la fête foraine dans son nouveau clip "Mempapeur"

Lujipeka revient en force avec son nouveau clip "Mempapeur".

par Team Mouv'

Lujipeka vient de sortir un nouveau son, accompagné d'un clip : Mempapeur est en ligne depuis ce lundi 25 octobre pour le plus grand plaisir des fans de l'artiste .

Le jeune rappeur rennais sait à la fois se faire discret et assurer sa place dans le rap game : à présent seul derrière le micro, Lujipeka vient de lâcher son clip Mempapeur, qui annonce un nouveau projet . Avec Mempapeur, le rappeur de Columbine signe un retour solo plein de poésie et de joie .

C'est ainsi un Lujipeka léger, doux et tout sourire que l'on retrouve dans Mempapeur, baignant parmi ses fans à la fête foraine . Le clip, très adapté à la période d'Halloween, s'ouvre sur le manège Thriller de fête, petite référence musicale dont Lujipeka a le secret .

Lujipeka, de Columbine à sa carrière solo

Cela faisait un moment qu'on attendait ce clip : Lujipeka avait en effet annoncé la date de son album studio et partagé un premier clip, Pas à ma place, le 3 septembre 2021 . Le projet, intitulé Montagnes Russes, doit sortir le 5 novembre et le dernier clip du co - fondateur de Columbine est évidemment une référence au titre de l'album .

Le jeune rappeur rennais dit avoir "tout donné" pour ce nouveau projet, qui sera son premier album. Après un premier E . P "P . E . K . A . " et un deuxième ( "L . U . J . I . " ) sortis en 2020, Lujipeka s'est imposé dans le monde du rap avec un un style doux et adulescent . Avec un regard lucide sur la société dans laquelle il évolue et des paroles pleines de finesses, l'artiste a su s'imposer dans le milieu du rap, et se dit très heureux d'évoluer en solo .

On envoie plein de force à Lujipeka et on attend fortement son prochain projet, qui devrait sortir le 5 novembre .