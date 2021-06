Lujipeka fait un retour en solitaire avec le clip onirique "Éclipse"

Avec "Éclipse", Lujipeka signe son retour en solo et annonce un nouveau projet.

En dévoilant le superbe clip Éclipse, Lujipeka vient de signer son grand retour en solo avec un clip à couper le souffle . De plus, le co - fondateur de Columbine travailler actuellement sur un disque qui devrait voir jour dans un futur proche .

Une grosse montée en puissance !

Il y a 3 semaines, on avait retrouvé Lujipeka aux côtés d'S . Pri Noir sur le morceau délirant Putain d'époque. Cette fois il revient sur un format très sérieux : quasiment 4 minutes de rap sans refrain, à l'ancienne . Avec beaucoup de sincérité, le rappeur fait son introspection sur le BPM et rappe toutes ses douleurs avant de conclure son texte par : "J'voudrais la paix mais dans ma trachée, je n'ai qu'haine et colère . . . je vous libère c'est déjà la fin de mon éclipse solaire. "

Lujipeka est chaud !

Récemment, les fans de Lujipeka ont pu l'écouter sur l'album très remarqué Étoile noire ( brise monde ) de Luv Resval sur le titre Hadès. En attendant l'album en préparation, Luji continue de nous envoyer de la qualité avec ce clip très réussi signé Manu Obadia - Wills.

Au début du mois de janvier 2021, il était invité par Céline, Fif' et Pascal Cefran à Mouv' dans l'émission Mouv' Rap Club .