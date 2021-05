Lujipeka et S.Pri Noir remixent le tube "Putain d'époque"

Lujipeka et S.Pri Noir viennent de dévoiler le clip "Putain d'époque".

par Team Mouv'

Avec son titre Putain d’époque, Lujipeka a voulu saisir avec un humour grinçant le temps suspendu que nous traversons tous depuis plus d’un an maintenant et le début de la pandémie . Rejoint sur l'instrumentale par un S . Pri Noir bien inspiré et toujours aussi frais .

Un beau clip pour Luji et S . Pri

Dans son clip - pour lequel il a fait appel au spécialiste du cinéma d’horreur Olivier Alfonso, déjà aux manettes de l'excellent clip Fête de famille d’Orelsan . A l'image, Lujipeka et S . Pri se montrent aussi résignés qu’impassibles face à la destruction progressive du monde qui les entoure .

La moitié du peuple devient dépressif, maintenant on se rencontre que sur les réseaux

Le rappeur originaire de Rennes découvre jour après jour la vie en solo après la mise en sommeil du collectif Columbine ( 2 disques de platines, des millions de streams, des milliers de spectateurs ) . "Je ne représente rien, mais je le représente quand même" résume t - il avec humour .

Sur son compte Instagram, Ludjipeka avait annoncé très simplement l'arrivée du clip en story :

Capture d'écran de la story de Lujipeka (@lujipeka sur IG)

Lujipeka x S . Pri Noir c'est fait au feeling !

Il semblerait que S . Pri Noir et Lujipeka se soient rencontrés pas hasard. Le communiqué de presse raconte qu'après avoir partagé longtemps les mêmes studios, les deux mc se sont rapprochés justement grâce au titre Putain d'époque. A l'origine, Luji voulait en faire un morceau solo mais S . Pri aurait tant aimé l'univers musical de ce titre, que les deux potos ont décidé de reprendre le texte et de collaborer sur l'instrumentale de Seezy.

En attendant l'album en préparation, Luji nous livre donc ce clip très réussi et prometteur ! Récemment, il était invité par Céline, Fif' et Pascal Cefran à Mouv' dans l'émission Mouv' Rap Club .