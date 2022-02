Lujipeka revient avec un nouveau projet avec des invités de choix pour l'accompagner.

Retour en force pour Lujipeka ! Et oui le co-fondateur de Columbine avait sorti le 5 novembre dernier son premier projet solo intitulé Montagnes Russes.

Luji ,l'enfant terrible devenu brillant adulescent envoie du lourd et a annoncé une toute nouvelle mixtape : L**UJIRADIO (VOL. 1) ainsi que la tracklist pour ce 25 février 2022. Au programme 6 titres et que des collaborations avec des invités de choix : Luv Resval, TK, Capitaine Roshi, Chanceko, Coyote Jo Bastard et DMS.**

