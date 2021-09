Lujipeka annonce la date de son nouvel album et balance un premier clip

Lujipeka va sortir son premier album intitulé "Montagnes Russes" et nous fait patienter avec le clip de "Pas à ma place"

par Team Mouv'

Lujipeka annonce la sortie de son premier album studio sur les réseaux sociaux et partage le premier clip de son single Pas à ma place dans la foulée .

Luji est bien à sa place !

C'est officiel, Lujipeka annonce que son premier album intitulé Montagnes Russes sortira le 5 novembre prochain . Comme il le dit lui - même il a "tout donné sur ce projet, hâte qu’il se glisse dans ( nos ) oreilles" .

Pour nous teaser il vient de sortir ce 2 septembre 2021 le clip de Pas à ma place à découvrir ci - dessous . Cette vidéo signée Antoine Bal est complètement déjantée et montre des images de sa dernière tournée . Les paroles sont mélancoliques mais le visuel est coloré, un rendu qui colle bien avec la personnalité du rappeur rennais .

L'artiste réserve de nombreuses surprises à ses fans s'ils sont assez vifs pour précommander son projet . Au menu plein de goodies : plusieurs packs dédicacés, des poupées russes, un neck pouch, un t - shirt "magique" et . . . son shampoing officiel !

Et c'est pas tout, la préco permet de recevoir un QR Code par mail avec un accès à un "mystérieux" cadeau pour le Summer Tour part . 2 et la tournée . On peut dire que que le co - fondateur de Columbine sait faire plaisir à ses fans !