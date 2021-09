Luidji : "Tristesse Business" saison 2 approche

Luidji annonce l'arrivée de son deuxième album "Tristesse Business saison 2".

La nouvelle est tombée : Luidji va bientôt sortir son deuxième album studio près de deux ans après le projet Tristesse Business Saison 1 . On a pu patienter avec son EP Boscolo Exedra paru l'année dernière, mais heureusement la suite arrive !

Le retour de la vague de Tristesse Business

En 2019 il explique au micro de Narjes pour Mouv' qu'il a “essayé d’adapter les instrumentales aux émotions” dans son premier album intitulé Tristesse Business Saison 1 . Ce 13 septembre 2021, il annonce sur Insta que son deuxième album arrive bientôt et on parie que l'émotion sera aussi au rendez - vous sur ce second volet .

Dans la légende de son post il souligne que sa tournée passera par le Québec en février et que les dates pour le printemps seront bientôt annoncées . Une double bonne nouvelle pour les fans du sad lover boy . Il n'oublie pas de signaler que "tout ça va se faire en famille" avec son label Foufounne Palace, parce que comme il le dit si bien "La famille avant l’oseille" !

Pour en découvrir plus sur Luidji direction Mouv' Rap Club où il se confie dans auprès de Pascal Cefran . Le rappeur parle de son label Foufounne Palace, sa tournée, ses fans .