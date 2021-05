Lorenzo confirme son retour

Il revient Mamène !

par Team Mouv'

C'est sur son compte Instagram que Lorenzo a annoncé la bonne nouvelle . Ce jeudi, le rappeur excentrique reviendra avec un tout nouveau son. En bonus, il lâchera le clip le lendemain sur YouTube . À noter qu'il en est lui - même le réalisateur . On s'attend alors à une vidéo bien délirante ! En tous cas, il le promet : "tu va kiffer tkt" .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une si longue attente

Lolo était bien discret ! Plus d'un an et demi qu'il n'avait pas sorti d'album . Seul un petit son était venu brisé cette période de disette en août dernier, Fonsdé toute la night. Contrairement à d'autres artistes, le confinement n'a pas du lui permettre de se concentrer sur ses projets . En tous cas ce son avait déjà été teasé il y a une dizaine de jours avec deux photos . Sur la première, le rappeur dans lequel on l'apercevait dans le couloir d'un immeuble avec un vélo . La seconde ne montre que des cartes Pokémon . Certainement des indices sur l'univers du morceau et de son clip !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix