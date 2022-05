Lomepal est de retour avec une tournée surprise

Après plusieurs années d'absence, Lomepal vient d'annoncer son retour avec les dates d'une tournée.

par Team Mouv'

Après trois ans de silence, Lomepal est de retour. Le rappeur de Trop Beau l'a annoncé sur Instagram, dévoilant les dates d'une tournée estivale.

Enfin ! On l'attendait depuis 2019 et la sortie de Amina, Lomepal vient d'officialiser cette nouvelle dans un post Instagram. Alors qu'il avait annoncé revenir prochainement sur France Inter cet automne, cette déclaration semble se concrétiser. Ce mardi 10 mai, on découvre en effet sur le compte de Lomepal, renommé "Mauvais ordre" pour l'occasion, les dates d'une tournée surprise qui aura lieu en juillet.

Il faudra être vif

Loin des Zénith et des paillettes, Antoine semble avoir prévu un come-back authentique et simple. En effet, toutes les dates ont été programmées dans des petites salles. On pourra ainsi assister au retour de l'artiste de 1000 degrés dans des salles de théâtre de petites villes du sud de la France, comme le Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine (84), le Théâtre de la Verdure de Gemenos (13), le Théâtre de la Mer de Sète (34) , les Arènes de Bayonne (64), et les Théâtres Antiques de Arles et Vienne (13 et 38), du 7 au 30 juillet 2022.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Lomepal, qui avouait déjà à la sortie de Amina son envie d'authenticité, semble donc vouloir faire un retour intimiste. Mais cette tournée s'accompagnera-t-elle d'un album, d'un EP ou tout autre projet ? Toute la lumière reste encore à faire sur les détails de cette annonce, mais les fans du rappeur sont déjà au taquet. Et il faudra sans doute l'être pour choper des places pour cette tournée : celles-ci seront rendues disponibles le 12 mai à 11h sur le site de Mauvais Ordre, et vont sans doute partir très vite.

Bref, une nouvelle qui mettra du baume au coeur des plus fidèles auditeurs de Lomepal, dont les projets ne nous déçoivent jamais. On attend de voir (et surtout d'entendre) la suite.